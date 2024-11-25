Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'nun avukatından flaş yolsuzluk açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara 75. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL manevi tazminat davası açıldı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun mahkemede yaptığı savunmanın açılan davanın nedeni olduğunu söyledi. Ek olarak, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bu hamlesine sert bir şekilde tepki gösterdi. Çelik, "Genel Başkanımızın savunması, Erdoğan'ı rahatsız etmiş." Yolsuzlukların ispatlanması ve gerçekleri duymak zor olabilir. Yine de geri adım atmayacağız." diye ekledi.

'İSPAT HAKKIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun savunmasını bir "manifesto" olarak nitelendirdi ve yolsuzluk iddialarının ispatlanmaya devam edeceğini belirtti. Çelik, "Erdoğan üzülmeye devam edecek. çünkü gerçekler açıkça ortadadır. Haklıyız." dedi ve sözlerini tamamladı.