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GSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyor

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yasa teklifiyle 400 bin kişinin 250 milyon liradan fazla borcu silinecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 10 yıllık borçlar ertelenecek. Kimlerin borcu silinecek ve erteleme nasıl gerçekleştirilecek? GSS ne demek? GSS zorunlu mu?

GSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyor
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Borçlular, 2025 yılına yaklaşırken Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanmaya devam edip etmeyeceklerini düşünüyor.

100 milyar TL'yi aşan GSS borçlarının ödeyemeyenlerin durumu ne olacak? Bu borç 2025 yılı asgari ücret zammı ve gecikme faizleriyle daha da artacak.

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GSS, öncelikle kişilerin sağlıklarını koruyan ve sağlık sorunları ile karşılaşmaları halinde oluşan masrafları ödeyen bir sigortadır. Genel Sağlık Sigortası, kişinin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını hastalık riskine karşı korur. GSS zorunludur ve bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmez.

400 BİN KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili yasa teklifi önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak ve 2014 yılı borçları için af düzenlemesini içerecek. Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre, ödeme gücü olmayan 400 bin kişinin 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek.

Ancak aralık ayında çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL borcu olan milyonlarca insanın borçları bir yıl daha ertelenecek. Kulislerde konuşulanlara göre, borç düğümünü çözmek için aralık ayı içinde bir kararname çıkarılması bekleniyor.

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