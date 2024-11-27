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Aile hekimlerinde yeni dönem başlıyor! Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Aile hekiminden hangi raporlar alınacak?

Aile hekimlerinden alınan raporlar ve ücretlendirme düzenlemeleriyle ilgili yeni kanun teklifi açıklandı. Ehliyet raporu gibi raporlar ücretli olacak.

Aile hekimlerinde yeni dönem başlıyor! Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Aile hekiminden hangi raporlar alınacak?
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Aile hekimlerinden alınan raporlarla ilgili yeni düzenlemeler gündemde. Aile Hekimliği için hazırlanan kanun teklifinin detayları açıklandı ve bu kapsamda bazı raporlar için ücretlendirme planlanırken, sağlık hizmetlerinde erişim ve işlevselliğin artırılması hedefleniyor.

Hangi Raporlar Ücretlendirilecek?

Kanun teklifi kapsamında, aile hekimlerinden alınan bazı raporların ücretsiz olmaya devam edeceği, ancak "ehliyet raporu" gibi belirli raporlar için ücret alınacağı ifade edildi. Bu düzenlemenin, aile hekimlerinin bütçelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Aile Hekimliği Hizmetlerinde Yenilikler

  • Ücretli Ek Hizmetler:
    Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde sunulması sağlanacak. Eğitim almış hekimler, mesai saatleri dışında bu hizmetleri ücret karşılığında sunabilecek.

  • Sağlık Sevk Sistemi Düzenlemesi:
    Aile hekimlerinden alınan sevklerle, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki katkı payları yüzde 50'ye kadar düşürülecek. Bu sayede sağlık sistemi üzerindeki yoğunluğun azalması hedefleniyor.

Aile Hekimlerinden Alınabilecek Raporlar

Aile hekimlikleri, çeşitli raporların düzenlenmesinde etkin bir rol oynuyor. İşte alınabilecek raporlar:

  • Ehliyet Raporu
  • İş İçin Sağlık Raporu
  • Askerlik Muayene Raporu
  • Spor Yapabilir Raporu
  • Akıl Şuur (Temyiz Kudretine Haizdir) Raporu
  • Av Tüfeği Ruhsatı Raporu
  • Portör Muayenesi Raporu
  • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
  • İstirahat Raporu
  • Evlilik Raporu

Amaç: Daha Etkin Aile Hekimliği

Bu düzenlemelerle, aile hekimliği birimlerinin etkinliği artırılarak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve üst düzey sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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