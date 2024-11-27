Ev hapsi verilmişti! Mehmet Ali Erbil için flaş karar

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi kararı verilen televizyoncu Mehmet Ali Erbil, yapılan itiraz sonucunda nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ev hapsinden kurtuldu.

Yargılama Tarihleri Netleşti

Soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın davası 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil’in davası ise 30 Aralık’ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

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Erbil’in Savcılık İfadesi

Mehmet Ali Erbil, iddianamede yer alan savcılık ifadesinde olayla ilgili şunları söyledi:

Malta'daki otel açılışı için Serdar Ortaç ile birlikte bir ortak arkadaşlarının daveti üzerine gittiklerini, burada stand-up tarzında bir çekim yapıldığını anlattı.

Kendisine verilen tişörtün yasa dışı bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra fark ettiğini belirtti.

"Bu yayınlarda kumarın sakıncalı olduğunu ve kendisinin hayatında kumar oynamadığını ifade ettim" dedi.

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Videolarda yer almasından herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini vurgulayan Erbil, bu durumun bir tuzak olduğunu iddia etti.

"Videonun sadece anı olarak çekildiğini ve yayınlanmak amacı taşımadığını" ifade etti.