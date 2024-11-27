Beşiktaş'ta neler oluyor? Hasan Arat istifa etti!

eşiktaş Kulübü, önemli bir yönetim değişikliğini duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

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Yapılan açıklamada, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Yücel'in atandığı bildirildi. Yücel’in başkanlık görevi, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacak.

Bu değişiklik, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Yönetim değişikliğiyle ilgili detaylar, yapılacak genel kurul toplantısında netleşecek.