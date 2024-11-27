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Beşiktaşlı fenomenden olay sözler! Hasan Arda Kaşıkçı neyi açıklayacak?

Beşiktaşlı kimliğiyle tanınan Hasan Arda Kaşıkçı, tehditler nedeniyle evini taşımak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetimde yaşanan ayrılıkların perde arkası ve detaylar haberde!

Beşiktaşlı fenomenden olay sözler! Hasan Arda Kaşıkçı neyi açıklayacak?
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Beşiktaş taraftarı kimliği ve sosyal medya içerikleriyle tanınan, özellikle son dönemde Hasan Arat yönetimine karşı yaptığı eleştirel yayınlarla dikkat çeken Hasan Arda Kaşıkçı (HTalks), aldığı tehditler nedeniyle evinden taşınma kararı aldığını açıkladı.

Kaşıkçı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Son 10 gündür hedef gösterilip tehdit edildiğim için çok sevdiğim evimden güvenlik nedeniyle taşınıyorum. Bugün de önce ev gezip sonra eve gelip bana bunu yaşatanların çöküşü ile alakalı özel yayın yapacağım. Saat veremiyorum, yaklaşınca duyuracağım."

Beşiktaş Yönetiminde Çalkantılı Günler

Beşiktaş'ta son günlerde yönetimden ardı ardına ayrılıklar yaşanıyor. Dün gece, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu üyelerinden Onur Göçmez de istifa etti.

Bu gelişmelerin ardından, transfer sürecinde aktif rol oynayan ve Immobile, Rafa Silva gibi isimlerin transferlerinde önemli katkılar sağlayan Asbaşkan Hüseyin Yücel, yaşanan ayrılıklardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kulüp kulislerinde, Yücel’in seçim döneminde başkanlık adaylığına hazırlandığı yönündeki söylentiler güçleniyor.

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