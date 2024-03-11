Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi

Göreve geldiği günden beri atıl yapısı ile sağlık hizmetlerini karşılamayan Pendik Devlet Hastanesi'nin yerine yeni bir hastane kazandırmak için çok uğraşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sonunda sağlık bakanı Fahrettin Kocay'ı ikna etmesi üzerine Bakan Koca'nın da Pendik'i ziyaretinde yeni hastanenin müjdesini duyurmuş oldu.

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Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi

İstanbul'un Pendik ilçesinde vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil meydanında bulunan siyasi partilerin standını ve esnafı ziyaret etti. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"nde konuşan Bakan Koca, vatandaşlara 600 yataklı hastanenin müjdesini duyurdu.

PENDİK'E 600 YATAKLI DEV BİR HASTANE

Bakan Koca Pendik'te vatandaşlarla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber sahil meydanında bulunan alanda kurulan siyasi partilerin stantlarını ziyaret eden Bakan Koca, parti çalışanlarıyla sohbet etti. Meydanda bulunan Pendik Belediyesinin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"ne katılan Bakan Koca yaptığı konuşmada Pendik'te yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin müjdesini verdi.

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BAKAN KOCA'DAN PENDİKLİLERE MÜJDE

Koca, "Pendik'te sağlık altyapımızın yeterli olmadığını biliyoruz. Bu anlamda Marmara Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanemizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Var olan devlet hastanesinin yanında otoparkı olan 5-6 dönümlük yeri genişleterek hizmet verilmesi talebi yoğundu. Ben de ısrarla buranın Pendik'in sağlık hizmetine erişim anlamında uzun vadede sorunların daha ciddi yaşanabileceğini o nedenle daha büyük bir hastanenin ve vatandaşın da daha kolay erişebileceği bir lokasyonda olmasında ısrar ettim.

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AHMET CİN'İN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Pendik'te boş alan yok, kamu alanı yok. En sonunda ısrarla Tarım Bakanlığı'na ait sahile yakın olan yerde Batı mahallesinde bulunan arazinin alt kısmını istedim. Alt kısmını veremeyiz, üst kısmını verebiliriz dediler. Biz de üst kısma razı olduk. En son iki gün önce tarım bakanımız İbrahim Bey'in çabasıyla iki gün önce o arazide karar kılındı. Ve iki gün önce sözleşme yapılarak o arazi bakanlığımıza geçmiş oldu. Daha önceden düşündüğümüz bir proje vardı, ben o projeyi yenilemekten yanayım.

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HASTANE'NİN BİTECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Buraya ihtiyacımızı göz önüne alarak bütün birimlerin yeterli ve yetkin olduğu özellikle sahilde olduğu için herhangi bir felakette sahilden ulaşım için bir takım hastanelere ihtiyacımız var. O nedenle bu hastanenin bu anlamda İhtiyaç görebileceği bir hastane olmasında ısrarlıyız. 400 yataklı olarak yatırıma giren hastane yoğun bakımlarıyla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu 600 yataklı hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesinden yanayım. Bu hastanenin bütün birimlerinin 3. basamak hizmet verebilir bir hastane olması için planlıyoruz, şimdiden hayırlı olsun. Ben 2026 yılının sonunda bitirmekten yanayım" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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