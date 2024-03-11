Ahmet Cin'den Pendik'e dev bir eser daha! Pendik korusu muhteşem törenle hizmete açıldı

Seçildiği ilk günden beri gece gündüz çalışarak bir çok projeyi Pendik'e kazandıran belediye başkanı Ahmet Cin, Türkiye'nin de gündemine oturan dev bir projeyi daha bitirerek yapılan resmi açılış töreni ile Pendik Korusu'nu halkın hizmetine sundu.

Açılış sonrası koruyu vatandaşlarla birlikte gezen Belediye Başkanı Ahmet Cin “Burası mezbelelik bir alandı.

Doğal bitki örtüsünü koruyarak 2 km’lik yürüyüş yolunun, doğalgazlı mangalın, piknik alanlarının, nostaljik çeşmelerin ve kafenin olduğu bir alan haline getirdik”dedi.Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak’ta yapımı tamamlanan Pendik Koru’sunun açılış töreni gerçekleştirildi.

AHMET CİNDEN PENDİK'E MUHTEŞEM BİR ESER DAHA

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP İlçe Başkanı Kerim Kaya’nın da katıldığı törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Cin açlışı sonrası vatandaşlarla koruyu gezerek sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Cin Pendik Korusu’nun geçmişini hatırlatarak “Burası daha önce mezbelelik bir alandı. Burayı hızlı şekilde projelendirdik ve 173 bin metrekarelik alanda doğal bitki örtüsünü koruyarak çalıştık. 2 km’lik yürüyüş yolunun, doğalgazlı mangalın, piknik alanları, nostaljik çeşme ve kafenin olduğu bir yer haline getirdik.” dedi. Çocuklar gönüllerince eğlendiPendik Korusu’nda açılışa özel etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlara ikramlarda bulunulurken çocuklar için sihirbaz, Nasrettin hoca ve palyaço etkinlikleri düzenlendi.

Haberin Devamı

ŞEHRİN İÇİNE YAKIN HAYATIN STRESİNDE UZAK BİR YER

Çocuklar zengin oyun parkurlarında eğlenceli vakit geçirdi. Macera parkı, bisiklet yolu ve daha fazlası...Pendik Korusu zengin donatılara sahip. Koruda piknik alanı, amfi tiyatro, workout alanı, macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş parkuru, kafe, restoran, çocuk oyun alanları ile çeşmeler, mescit ve idari bina bulunuyor.

173 BİM METREKARE ALAN ÜZERİNDE DEV BİR ESER

Şehir hayatının stresinden uzak vakit geçirecekler Pendik Korusu’nda yetişkinler stresten uzak bir şekilde spor yapabilecek. Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak’ta 173 bin metrekarelik alan üzerine kurulan koruya giriş geleneksel mimariyle tasarlanmış üç ayrı ahşap kapıdan yapılırken koruda 260 araçlık otopark yer alıyor. PenCR Koru hizmete girdi Pendik Belediyesi, koruya bir de sosyal tesis kurdu. PenCR Koru hizmete girdi. 110’u dış mekan olmak üzere 200 kişilik kapasiteye sahip tesis; kahvaltılıklar, gözlemeler ve pizzalar gibi zengin menü içeriğine sahip.