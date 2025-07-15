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Ahmet Cin'den 15 Temmuz mesajı: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin 9. yılında mesaj yayınladı.

Ahmet Cin'den 15 Temmuz mesajı: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun
Yayınlanma:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı nedeniyle "Birlik beraberliğimiz daim olsun" diyerek mesaj yayınladı

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AHMET CİN: BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Milletimizin istiklal ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığının simgesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müzün 9. yılında, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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