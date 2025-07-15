Ahmet Cin'den 15 Temmuz mesajı: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı nedeniyle "Birlik beraberliğimiz daim olsun" diyerek mesaj yayınladı

AHMET CİN: BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Milletimizin istiklal ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığının simgesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müzün 9. yılında, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

