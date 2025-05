Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı sonrası acımasız eleştiri!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı sonrası acımasız eleştiri: Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken maç ile ilgili yorumunu kaleme alan Çakar Mourinho ile Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçı spor yorumcusu ve yazarı Ahmet Çakar köşesinde değerlendirdi. Çakar, Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Bu yenilgi ile şampiyonluk ümitleri suya düşen Sarı-lacivertli takımda taraftarlar yönetime ve takıma büyük protestolarda bulundu.

Karşılaşmaya dair, Sabah spor yazarı Ahmet Çakar da köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Mourinho'nun Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biri olduğunu vurgulayan Çakar, Portekizli'nin ayrıca Fenerbahçe ile kobay gibi oynadığını ifade etti.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

"Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var."

Haberin Devamı

"MOURINHO HER HAFTA İLK 11'DE KAFASINA GÖRE TAKILIYOR"

"Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim."

Papa Francis Gazze’yi unutmadı: Ölmeden önce yaptığı bağış herkesi duygulandırdı!

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yıl sonu için net rakam, kiralar normale inecek!

Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!