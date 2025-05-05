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Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!

Son dakika! Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!
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Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMA ÇOK CİDDİ

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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