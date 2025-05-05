Papa Francis Gazze’yi unutmadı: Ölmeden önce yaptığı bağış herkesi duygulandırdı!

Papa Francis ölmeden önce Gazze’yi unutmadı: kalpleri ısıtan bağış!

Papa Francis Gazze’yi unutmadı: Filistin konusundaki duyarlılığıyla tanınan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in, vefatından önce Gazze’deki hasta çocuklara yönelik anlamlı bir bağış yaptığı ortaya çıktı.

Papa Francis’in, 21 Nisan’daki vefatından önce Gazze’deki hasta çocuklara umut olmak için özel aracı “papamobil”i bağışladığı ortaya çıktı.

Filistin konusundaki duyarlılığıyla tanınan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in, vefatından önce Gazze’deki hasta çocuklara yönelik anlamlı bir bağış yaptığı ortaya çıktı. Papa’nın, halkı selamlamak için kullandığı “papamobil” araçlarından biri artık sağlık hizmeti sunacak.

PAPAMOBİL GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Papa Francis’in, Katolik Kilisesi’nin yardım kuruluşu Caritas aracılığıyla, “papamobil”in Gazze’deki çocukların sağlık ihtiyaçları için kullanılmasını istediği bildirildi. Araç, Caritas’ın Kudüs şubesine teslim edildi ve İsveç şubesinin desteğiyle mobil sağlık aracına dönüştürülüyor.

TEŞHİSTEN TEDAVİYE, TAM DONANIMLI SAĞLIK ARACI

İçinde doktor ve şoför bulunacak olan araçta, muayene ve tedavi için gerekli ekipmanlar yer alacak. Hızlı enfeksiyon testleri, dikiş kitleri, şırıngalar ve temel tıbbi malzemelerle donatılan araç, Gazze’de sağlık hizmetine erişemeyen çocuklara destek sağlayacak.

Haberin Devamı

ATEŞKES SONRASI GAZZE’DE HİZMET VERECEK

İnsani koridorun açılmasıyla birlikte, araç Gazze’de temel sağlık hizmeti sunmaya başlayacak. Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, “Bu araç sayesinde sağlık sisteminin çöktüğü Gazze’de çocuklara ulaşabileceğiz” dedi.

PAPA’NIN ŞEFKATİNİN SİMGESİ

Caritas Kudüs Genel Sekreteri Anton Asfar ise aracı, “Papa’nın krizin ortasında en savunmasızlara gösterdiği şefkatin bir simgesi” olarak nitelendirdi. Bağışlanan aracın, Papa Francis’in 2014 yılında Ürdün, Filistin ve İsrail turunda kullandığı papamobil olduğu belirtildi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yıl sonu için net rakam, kiralar normale inecek!

Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi: 30 yıla kadar hapis cezası!

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in dikkat çeken vasiyeti!