  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği), Pendik Emniyet Müdürü Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti
Yayınlanma:

AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği), Pendik Emniyet Müdürü Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

Genel Başkan İbrahim ÇAM ve bazı yönetim kurulu üyelerinden oluşan oluşan AHİSİAD heyeti, yeni Pendik İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

Kabulde, AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Emniyet Müdürü Çelik'e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Emniyet Müdürü Oktay Çelik, ilçede yürütülen güven ve huzur operasyonları hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi: 'Ağır Seviye' Eğitimlerini tamamladı
Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi: 'Ağır Seviye' Eğitimlerini tamamladı
Tuzla Belediyesi'nden vatandaş odaklı çalışmalar
Tuzla Belediyesi'nden vatandaş odaklı çalışmalar
Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi
AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Zahide Fındık Seçildi
AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Zahide Fındık Seçildi
Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimine Destek
Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimine Destek
Pendik Belediyesi Sanat Akademisi, sanata gönül verenleri başarıya taşıdı: 65 Yaşında gitarist oldu!
Pendik Belediyesi Sanat Akademisi, sanata gönül verenleri başarıya taşıdı: 65 Yaşında gitarist oldu!
Tuzla'da ‘Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği’ Başladı
Tuzla'da ‘Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği’ Başladı