AHİSİAD'dan, Emniyet Müdürü Çelik'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği), Pendik Emniyet Müdürü Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan İbrahim ÇAM ve bazı yönetim kurulu üyelerinden oluşan oluşan AHİSİAD heyeti, yeni Pendik İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kabulde, AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Emniyet Müdürü Çelik'e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Emniyet Müdürü Oktay Çelik, ilçede yürütülen güven ve huzur operasyonları hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.