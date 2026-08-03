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Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Verilerin netleşmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracıların gözünü çevirdiği Ağustos ayı resmi kira artış tavan oranı da belli oldu.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...
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Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Verilerin netleşmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracıların gözünü çevirdiği Ağustos ayı resmi kira artış tavan oranı da belli oldu.

TÜİK'in 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte ağustos 2026 kira artış oranı yüzde 31,90 oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2026 bültenine göre; tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 oranında artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere bir önceki ay (Haziran) enflasyonu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıklanmış; buna bağlı olarak Temmuz ayı kira zam tavanı yüzde 32,03 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 31,90 OLDU

Kira artışlarında yasal tavanı belirleyen TÜFE 12 aylık ortalaması, Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 31,90 olarak hesaplandı. Böylece Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,90 oldu.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

(ÖRNEK HESAPLAMALAR)

Yüzde 31,90'lık yeni artış oranına göre mevcut kira bedellerinin nasıl değişeceğine dair örnek hesaplamalar şöyle:

Mevcut kira: 10.000 TL — Artış tutarı: 3.190 TL — Yeni kira: 13.190 TL
Mevcut kira: 20.000 TL — Artış tutarı: 6.380 TL — Yeni kira: 26.380 TL
Mevcut kira: 30.000 TL — Artış tutarı: 9.570 TL — Yeni kira: 39.570 TL
Mevcut kira: 40.000 TL — Artış tutarı: 12.760 TL — Yeni kira: 52.760 TL
Mevcut kira: 50.000 TL — Artış tutarı: 15.950 TL — Yeni kira: 65.950 TL
Mevcut kira: 60.000 TL — Artış tutarı: 19.140 TL — Yeni kira: 79.140 TL
Mevcut kira: 70.000 TL — Artış tutarı: 22.330 TL — Yeni kira: 92.330 TL
Mevcut kira: 80.000 TL — Artış tutarı: 25.520 TL — Yeni kira: 105.520 TL
Mevcut kira: 90.000 TL — Artış tutarı: 28.710 TL — Yeni kira: 118.710 TL
Mevcut kira: 100.000 TL — Artış tutarı: 31.900 TL — Yeni kira: 131.900 TL

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