Yasadışı bahis şebekesinden 'IBAN' oyunu: Asgari ücretlilerin hesabından milyonlar çıktı!

Mersin'de yasadışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şebekenin; 50 bin TL'ye IBAN kiralayıp, asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden yüz milyonlarca TL para akladığı öğrenildi.

Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama faaliyetlerine yönelik 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 67'si yakalandı.

Operasyonlar sırasında, yasa dışı bahisle elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi ve şebekenin IBAN kiralama yöntemiyle suç gelirlerini yurtdışına aktardığı belirlendi.

Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı.

7 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen banka hesap verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİ AKLANDI

Bazı şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Bu yapılanmalarda yer aldıkları belirlenen 24 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre; 56 kişilik şebekenin, yurtdışı uzantılı internet siteleri üzerinden, dünyanın dört bir yanındaki spor karşılaşmalarına yönelik bahis oynattıkları belirlendi.

Ofis ve panel sistemleri üzerinden iki ayrı yapılanmayla çalışan şebekede ofis diye tanımlandırılan bölümde çalışanların IBAN temini sağladıkları öğrenildi.

50 BİN TL'YE IBAN KİRALADILAR

IBAN numaraları için başta sosyal medya olmak üzere 'Telegram' gibi anlık mesajlaşma servislerini kullanan şebekenin, verdikleri ilanlar üzerinden, IBAN başına 50 bin lira ödeme yaparak, hesap temin ettikleri ortaya çıktı. Paranın önce yüzlerce IBAN arasında dolaşımını sağlayıp, sonra da kripto varlık olarak, yurtdışına aktarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şebeke bu şekilde, suçtan elde edilen gelirlerini kiralık IBAN'lar üzerinden akladı.

Ofis yöneticileri, IBAN numaraları üzerinden, para akışı ve bahis oranlarını takip edip, paranın kimden gelip kime aktarıldığını günlük olarak kayıt altına aldıkları belirlendi. Panel yöneticilerinin de Türkiye'nin dört bir yanından toplanan paraların, başta Dubai olmak üzere Kıbrıs, Gürcistan ve Irak üzerinden yurtdışına transferini sağladıkları kaydedildi.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN HESABINDA 997 MİLYON BULUNDU

IBAN numaraları üzerinden, para akışı ve bahis oranlarını takip edip, paranın kimden gelip kime aktarıldığını günlük olarak kayıt altına aldıkları belirlendi. Panel yöneticilerinin de Türkiye'nin dört bir yanından toplanan paraların, başta Dubai olmak üzere Kıbrıs, Gürcistan ve Irak üzerinden yurtdışına transferini sağladıkları kaydedildi.

Soruşturmada panel yöneticisi olduğu tespit edilen bir polis de tutuklandı.

Çalışmada, şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesaplarında yapılan incelemede 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulundu.

EMNİYET'TEN UYARI

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, banka hesaplarının, IBAN ve kart bilgilerinin hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşılmaması ve kimsenin kullanımına müsaade edilmemesi vurgulandı.

Şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek "Hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın." uyarısında bulunuldu.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ne olacak? İşte o liste...

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi...

TÜİK son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!