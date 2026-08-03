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YAŞ yarın toplanıyor: Masada hangi maddeler var?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin kritik kararlar yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında şekillenecek. Şura'da bu yıl ilk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

YAŞ yarın toplanıyor: Masada hangi maddeler var?
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YAŞ yarın toplanıyor: Masada hangi maddeler var?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin kritik kararlar yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında şekillenecek. Şura'da bu yıl ilk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin gündem maddeleri ele alınacak.

YAŞ yarın toplanıyor: Masada hangi maddeler var?

ÜÇ İSİM İLK KEZ KATILACAK

Toplantı, YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sonrasında başlayacak. Şura'da bu yıl ilk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer alacak.

TERFİ, ATAMA VE EMEKLİLİK DOSYALARI GÖRÜŞÜLECEK

Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de belirlenecek.Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak.YAŞ'ta alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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