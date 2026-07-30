Altın fiyatları düşüşe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fed'in faiz artırımına gitmemesi, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın, gün içinde yüzde 0,3'lük sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Uzmanlar, yüksek faiz ortamında cazibesini yitiren altının, faiz artırım ihtimalinin zayıflaması ile yatırımcıların güvenli liman konumunu güçlendirdiğini ifade ediyor.

1 7 Fed'in faiz artırımına gitmemesi, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın, gün içinde yüzde 0,3'lük sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Uzmanlar, yüksek faiz ortamında cazibesini yitiren altının, faiz artırım ihtimalinin zayıflaması ile yatırımcıların güvenli liman konumunu güçlendirdiğini ifade ediyor. 2 7 Güne hareketli başlayan ons altın, gün içinde yüzde 0,3’lük sınırlı bir geri çekilmeyle 4.053 dolar seviyesinde dengelenirken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 1 değer kazanarak 4.073,60 dolara tırmandı. 3 7 Ons altındaki dalgalanmaya paralel olarak iç piyasada gram altın da güne yüzde 0,25 kayıpla 6 bin 181 lira seviyesinden başladı. 4 7 5 7 FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ SERT DÜŞTÜ Fed’in temkinli duruşu, piyasalardaki eylül dönemi faiz artırımı beklentilerini belirgin şekilde aşağı çekti. Yüksek faiz ortamında fırsat maliyeti nedeniyle cazibesini yitiren altın, faiz artış ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar nezdinde yeniden "güvenli liman" konumunu güçlendirdi. 6 7 GÖZLER KRİTİK ABD PCE VERİSİNDE Altın yatırımcıları şimdi rotayı ABD’den gelecek kritik veri akışına çevirdi. Fed’in en çok itibar ettiği enflasyon göstergesi olan Haziran ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi piyasaların ana odağında yer alıyor. Açıklanacak verinin, altının kısa vadeli fiyatlamalarında kilit rol oynaması bekleniyor. 7 7 ORTA DOĞU’DA TIRMANAN GERİLİM FİYATLARI DESTEKLİYOR Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer temel unsur ise Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler oldu. ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği yeni hava saldırıları, bölgede 5 aydır süren çatışmaların genişleme endişesini artırdı. Petrol tankeri trafiğinin aksamadan devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki ilk kazançlar bir miktar geri çekilse de, jeopolitik belirsizlik altın piyasasındaki güçlü duruşu desteklemeyi sürdürüyor.



