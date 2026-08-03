  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi...

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi...

Yayınlanma:
Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Trump’ın İran ile anlaşma mesajı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve doların zayıflaması ons ve gram altını desteklerken, piyasaların odağı Fed’in faiz politikası ile ABD istihdam verilerine çevrildi.
Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 1 111

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Trump’ın İran ile anlaşma mesajı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve doların zayıflaması ons ve gram altını desteklerken, piyasaların odağı Fed’in faiz politikası ile ABD istihdam verilerine çevrildi. Öte yandan UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Banka, ons altının 2027’nin ortasında 5.200 dolara ulaşabileceğini öngörürken, Fed’in faiz politikası nedeniyle kısa vadede 3.850 dolara kadar geri çekilme riskine de dikkat çekti.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 2 211

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme, altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı taşıdı. Doların zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed’in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 3 311

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile hızlı bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda risk algısını etkilerken altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların değer kaybetmesi de altındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 4 411

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞLE HAFTAYA BAŞLADI

Spot altının ons fiyatı saat 07.30 itibarıyla yüzde 0,70 artışla 4 bin 70 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde 0,77 primle 6 bin 222 liradan işlem gördü.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 5 511

ABD doları, Japon yetkililerin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesinin ardından değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek fiyatları yukarı taşıdı.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 6 611

TRUMP’IN İRAN MESAJI PETROLÜ GERİLETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklarken, olası bir anlaşma için kesin bir takvim paylaşmadı. Ancak gerilimin tırmanmasını önleyen bu açıklamaların ardından petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde geriledi.Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin bir miktar hafiflemesi de altın piyasasına destek verdi.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 7 711

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE İSTİHDAM VERİLERİNDE

ABD-İran geriliminin başlamasının ardından savaşın enflasyonu artırabileceği ve merkez bankalarını faiz artırımına yöneltebileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyordu.

Her ne kadar altın enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yüksek faiz ortamında cazibesini kaybedebiliyor.
Geçen haftaki Fed toplantısında faiz artırımı yönünde oy kullanan üç Fed yetkilisi, borçlanma maliyetlerinin artırılmaması halinde enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.
Piyasalar, Fed’in bundan sonraki adımlarına ilişkin ipuçları verecek açıklamalar ile bu hafta yayımlanacak ABD istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 8 811

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüş yüzde 1,62 değer kazanarak 58,50 dolara yükselirken, platin yüzde 0,28 artışla 1.654 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1'e yakın primle 1.297 dolardan işlem gördü.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 9 911

UBS’TEN 2027 İÇİN REKOR TAHMİN

UBS, altın fiyatının Eylül 2026’da ons başına 4.400 dolara, Aralık 2026’da 4.600 dolara, Mart 2027’de 5.000 dolara ve Haziran 2027’de 5.200 dolara yükseleceğini öngördü.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 10 1011

KISA VADEDE GERİLEME RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Banka, piyasaların bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ihtimalini hâlâ fiyatlaması nedeniyle kısa vadede altının ons başına 3.850 dolara kadar gerileme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

UBS, altının 2026 yılı başından bu yana yaklaşık %5 değer kaybettiğini ve ocak ayında 5.500 doların üzerindeki zirvesinden sert şekilde geri çekildiğini hatırlattı.

Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi... 11 1111

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEBİLİR

Kuruluş, Fed’in faizleri sabit tutmasının ve ardından 2027’nin başlarında faiz indirimlerine başlamasının yatırım talebini yeniden canlandırabileceğini ve altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını destekleyebileceğini belirtti.

HABERE YORUM KAT