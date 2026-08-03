Altında yeni hafta sürpriz gelişme: Uzmanlardan yatırımcısına açıklama geldi...

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE İSTİHDAM VERİLERİNDE

ABD-İran geriliminin başlamasının ardından savaşın enflasyonu artırabileceği ve merkez bankalarını faiz artırımına yöneltebileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyordu.

Her ne kadar altın enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yüksek faiz ortamında cazibesini kaybedebiliyor.

Geçen haftaki Fed toplantısında faiz artırımı yönünde oy kullanan üç Fed yetkilisi, borçlanma maliyetlerinin artırılmaması halinde enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar, Fed’in bundan sonraki adımlarına ilişkin ipuçları verecek açıklamalar ile bu hafta yayımlanacak ABD istihdam verilerini yakından takip ediyor.