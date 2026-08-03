Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Son dakika...Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu...
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
-Levski Sofya - Kairat/ AEK
-Celtic - LASK
-Dinamo Zagreb - Zalgiris/ Viking
-Mjallby - Bratislava/ Ararat - Celje
-Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız/ Aarhus - Sabah
-Fenerbahçe - Sturm Graz/ Sparta Prag - Lyon
-Olympiacos - NEC Nijmegen/ Union SG - Bodo/Glimt
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