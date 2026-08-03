Lahmacun satıcısı öfkesinin bedelini ağır ödedi: Tezgahı kaldırıldı, sosyal medya ayağı kalktı!

Adana'da çocuğu için lahmacun almak isteyen kadına "5'ten az satmam." diyerek tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı zabıta ekiplerince kaldırıldı.Görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki aldı...

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi.

İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. A.D. ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi.

Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına da tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun." diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, “Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir." paylaşımını yaptı.

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LAHMACUN TEZGAHI KALDIRILINCA ÖZÜR DİLEDİ

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri de A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. A.D. de sanal medyadan paylaşım yapıp, özür diledi.

Kaynak: NTV

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