Aziz Yıldırım gözünü kararttı: Milli yıldızla sözleşme yakın!

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde kritik aşamaya geldiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Inter'e 15 milyon euroluk teklif yaptığı, İtalyan ekibinin kabul etmesi halinde milli futbolcunun İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızı kadrosuna katmak için hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Inter ile temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.İddiaya göre futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, İtalya'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Hakan Çalhanoğlu transferini de masaya yatırdı. Inter'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

GÖZLER INTER'İN KARARINDA

Sarı-lacivertli yönetimin teklifine Inter'den gelecek yanıt beklenirken, İtalyan ekibinin indirime gitmesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği ifade edildi.

HAKAN AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter yönetimine transfer teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı ve ayrılma isteğini dile getirdiği öne sürüldü.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı, kulüpler arasında uzlaşma sağlanmasının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun resmi imzayı atacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi halinde Milan Skriniar'ın ardından takım kaptanlarından biri olacağı da öne sürüldü.

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