Araç sahipleri dikkat, bugün son gün: Faiz ödemeyin!

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün. Araç sahipleri belirtilen süre içerisinde ödeme yapmazsa, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren vergi ödeme takviminde son viraja girildi.

Temmuz ayı başında başlayan 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süreç bugün tamamlanıyor.

Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini vergi daireleri, PTT şubeleri veya anlaşmalı bankaların fiziksel ve dijital kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi mobil uygulaması, Dijital Vergi Dairesi portalı, bankaların internet ve mobil şubeleri ile telefon bankacılığı hizmet veriyor.

GECİKME FAİZİ ÖDEMEYİN

Belirlenen son ödeme gününe kadar vergi borcunu ödemeyen mükellefler için gecikme faizi mekanizması doğrudan işletilmeye başlayacak. Yasal süre içerisinde yatırılmayan MTV borçlarına aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Borcun ödenmemesi durumunda vergi daireleri tarafından araç sahiplerinin banka hesaplarına yönelik e-haciz işlemleri başlatılabilecek.

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Ayrıca mevzuat gereği, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunan araçların periyodik muayene işlemleri de muayene istasyonlarında gerçekleştirilemiyor.

Araç muayenesini yaptırmak için tüm MTV borçlarının sıfırlanmış olması şartı aranıyor. 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için uygulanacak en düşük MTV tutarı 5 bin 750 lira seviyesine yükseltilmişti.



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