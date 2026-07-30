Akaryakıta dev bir zam daha kapıda: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan gerilimin etkisiyle yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,71 liralık dev bir zam gelmesi bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin litre fiyatı 80 lirayı aşacak.

1 7 Petrol fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan gerilimin etkisiyle yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,71 liralık dev bir zam gelmesi bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin litre fiyatı 80 lirayı aşacak. 2 7 ABD ile İran arasında diplomasinin yerini yeniden askeri güce bırakmasıyla Brent petrol fiyatları yükseldi. ABD'de, ham petrol stoklarının, beklentilerin üzerinde azaldığına işaret eden veriler ile OPEC+'nın üretim artışlarına ara verebileceği beklentisi de yükselişi destekledi. 3 7 Brent petrol 90 doları gördü.Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarıyla birlikte motorinin metrik ton fiyatı da hızla arttı ve tonu bin 320 doları gördü. Motorinin tonu, birkaç gün önce bin 210 dolar düzeyinde bulunuyordu. 4 7 MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM Sektör kaynakları, motorine bu gece yarısı 3,71 lira zam beklendiğini söyledi. Kaynaklar, "Hesaplanan zam tutarı 5 TL'nin üzerinde bulunuyor. Bu zam gereksiniminin bir bölümünün ÖTV’den karşılanmaması durumunda pompaya yansıyacak tutar 5 TL'yi aşacak" diye konuştu. 5 7 EŞEL MOBİL SIFIRLANACAK Kaynaklar, eşel mobil uygulaması kapsamında motorinde litre başına kalan ÖTV tutarının 1,35 lira olduğunu anımsatarak, "Bu gece 1,35 lira düşülürse, ÖTV sıfırlanmış olacak. Bu durumda, izleyen aşamalarda gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. ÖTV indirimi söz konusu olmayacak" diye konuştu. 6 7 MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK Beklenen zam sonrası illere göre tahmini yeni pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:İstanbul: 80,92 TLAnkara: 82,03 TLİzmir: 82,31 TLDoğu İlleri (Ortalama): 83,77 TL 7 7 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Anadolu Benzin: 66.98 TL Motorin: 77.13 TL İstanbul Avrupa Benzin: 67.13 TL Motorin: 77.25 TL Ankara Benzin:68.08 TL Motorin:78.37 TL İzmir Benzin: 68.37 TL Motorin: 78.65 TL



