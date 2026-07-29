Altın Fed'in etkisinde: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

MERKEZ BANKALARININ YOĞUN HAFTASI

Küresel para politikaları açısından oldukça hareketli geçen haftada gözler diğer majör merkez bankalarına da çevrildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) perşembe, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise cuma günü faiz kararlarını açıklayacak. Her iki bankanın da faiz oranlarını sabit tutması, ancak yükselen enflasyon baskılarına karşı şahin duruşlarını koruyan mesajlar vermesi bekleniyor.