Altın Fed'in etkisinde: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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29 Temmuz 2026 09:49
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Uzmanlar, Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini ve yatırımcıların bu kararı yakından takip edeceğini belirtiyor.
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Uzmanlar, Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini ve yatırımcıların bu kararı yakından takip edeceğini belirtiyor. Öte yandan Alman bankacılık devi Commerzbank'ın son analizine göre, yıl sonu altın fiyatı tahminleri ons başına 4.500 dolar seviyesine revize edildi.
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Altın fiyatları, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı düne göre yatay bir seyirle 4037 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın ise 6136 TL seviyesinde seyrediyor.
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon ile faiz patikasına dair vereceği sinyallere kilitlendi. Altın fiyatları, dev bankalardan gelen yeni tahminler ve Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde çarşamba gününe yatay bir seyirle başladı.
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KRİTİK SAAT 21.00
Küresel piyasaların yönünü belirleyecek olan Fed’in faiz kararı bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından kameraların karşısına geçecek olan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı basın toplantısı ve faiz patikasına dair vereceği mesajlar ise TSİ 21.30’da başlayacak.
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Piyasalar Fed’in bu akşamki toplantıda faizleri sabit tutma olasılığını fiyatlıyor. Uzmanlara göre eylül ayında gerçekleşebilecek olası bir faiz artışı olasılığı arttı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.
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MERKEZ BANKALARININ YOĞUN HAFTASI
Küresel para politikaları açısından oldukça hareketli geçen haftada gözler diğer majör merkez bankalarına da çevrildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) perşembe, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise cuma günü faiz kararlarını açıklayacak. Her iki bankanın da faiz oranlarını sabit tutması, ancak yükselen enflasyon baskılarına karşı şahin duruşlarını koruyan mesajlar vermesi bekleniyor.
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YIL SONU İÇİN YENİ TAHMİN
Piyasalardaki belirsizlik ve jeopolitik riskler altın fiyatlarına ilişkin beklentileri de yukarı çekiyor. Alman finans devi Commerzbank, yayımladığı son analizde yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 4.500 dolar seviyesine revize ettiğini duyurdu.