Pasaport işlemleri değişti: Evrak trafiği ortadan kalkıyor, işte önemli detaylar...

Yeşil ve gri pasaport başvuruları elektronik ortama taşındı. Yeni sistemle evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Hususi damgalı yeşil pasaport ile hizmet damgalı gri pasaport başvurularında dijital dönem başladı. Yeni uygulamayla birlikte başvuru, kurum onayı ve bilgi aktarımı gibi işlemler elektronik sistem üzerinden yürütülecek. Böylece kurumlar arasındaki evrak trafiğinin azaltılması, başvuruların daha kolay takip edilmesi ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Daha önce belge hazırlama, imza, onay ve teslim aşamalarında farklı birimler arasında fiziki evrak dolaşımı yaşanıyordu. Yeni sistemle bu süreçlerin büyük bölümü internet ortamına aktarılacak. Başvuru sırasında girilen bilgiler kurum içinde elektronik olarak incelenecek ve onaylanan kayıtlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne dijital yolla iletilecek.

Yeşil pasaport başvurusunu hak sahibi yapacak

Yeni uygulamaya göre hususi damgalı pasaport hakkı bulunan personel, başvuru işlemlerini elektronik sistem üzerinden kendisi gerçekleştirecek. İlgili kurum, başvuruyu sistem üzerinden değerlendirerek gerekli onayları verecek.

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Onay sürecinin tamamlanmasının ardından bilgiler doğrudan ilgili birime aktarılacak. Başvuru sahiplerine sürecin hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılması da planlanıyor.

Gri pasaport işlemleri kurumlar üzerinden yürütülecek

Hizmet damgalı gri pasaport başvurularında ise işlemler, görevlendirmeyi yapan ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda tamamlanacak. Kurumlar, başvuru bilgilerini sisteme girerek gerekli onay ve aktarım işlemlerini dijital olarak yürütecek.

Yeni uygulamayla kâğıt kullanımının azaltılması, eksik veya hatalı belge riskinin düşürülmesi ve bilgilerin daha güvenli biçimde paylaşılması hedefleniyor.

Başvurular daha kolay takip edilecek

Dijital sistemin devreye alınmasıyla pasaport işlemlerindeki bürokratik aşamaların sadeleşmesi bekleniyor. Kurumlar arasındaki belge akışının hızlanmasının yanı sıra başvuruların hangi aşamada olduğunun daha kolay izlenebilmesi de yeni dönemin önemli avantajları arasında gösteriliyor.

Uygulamanın, yeşil ve gri pasaport hakkı bulunan kişiler için daha düzenli, hızlı ve güvenli bir başvuru süreci oluşturması amaçlanıyor.

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