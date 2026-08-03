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Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu: Özgür Özel’in kadrosundan CHP'de eser kalmadı

CHP yönetimi, eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki 'gizli Yeni Particilere' fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı eski PM üyeleri de tek tek ihraç edilecek.

Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu: Özgür Özel’in kadrosundan CHP'de eser kalmadı
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Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu: Özgür Özel’in kadrosundan CHP'de eser kalmadı

CHP yönetimi, eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki 'gizli Yeni Particilere' fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı eski PM üyeleri de tek tek ihraç edilecek.
CHP-Yeni Parti hattında gerilim son sürat devam ederken, iki partide de gözler bir yandan kongreler takvimine çevrildi.

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı isimleri "Truva atları" olarak tanımlayan partili kurmaylar, eylül ayında başlatılacak olan kongre takviminde bu paralel ekibe hiçbir fırsat verilmeyeceğini vurguluyor.

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BAŞKANLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Şu ana kadar görevden alınan ya da Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapan il başkanlarının ardından, boşalan il başkanlıklarına yeni hızla atamalar yapılıyor.

Bu hafta içerisinde boşta olan 8 il başkanlığına daha son atamaların yapılması ve ardından 81 il başkanıyla Genel Merkezde kritik bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. İl başkanları sonrası belediye başkanlarıyla da toplantı planlanıyor. Bu buluşmalarla kamuoyuna "parti içi birlik-bütünlük görüntüsü" verilecek.

SIRA İLÇELERE GELİYOR

İl başkanlıklarındaki sürecin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanlıklarına gelecek. Genel Merkez, il başkanlarıyla koordineli bir şekilde ilçe başkanlıklarında da gerekli değişikliklere giderek, kongre takvimi öncesi disiplinsiz görüntüyü kökten çözecek.

Yeni Parti'ye çalışıp, CHP içerisinde disiplinsizlik çıkaran kişiler gerekli görülmesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek. Ağustos ayı boyunca ilçe başkanlıklarındaki son değişimlere odaklanılacak.

'TRUVA' PLANI SUYA DÜŞTÜ

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor.

Son MYK sonrası net ifadeler kullanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir.

Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup, başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: SABAH

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