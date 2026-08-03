Tuzla'da olaylı gece! İBB zabıtasından vatandaşa, ''sen kimsin?... ''

Tuzla sahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği stant kaldırma çalışması sırasında yaşananlar kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, zabıta görevlisinin bir vatandaşa “Sen kimsin?” diye seslendiği anlar dikkat çekti.

Uzun süredir aynı bölgede faaliyet gösteren stantlara yönelik gece saatlerinde yapılan müdahale sırasında tansiyon yükseldi. Vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında yaşanan tartışmalar cep telefonu kameralarına yansırken, kullanılan üslup sosyal medyada da yoğun şekilde eleştirildi.

Olayın en çok konuşulan yönlerinden biri ise uygulamanın zamanlaması oldu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AK Parti’ye katılmasının ardından gerçekleştirilen denetim, ilçede çeşitli değerlendirmelere yol açtı. İlçe sakinleri, uzun zamandır aynı noktada bulunan stantlara yönelik işlemin neden şimdi yapıldığını sorguladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, kamu görevlilerinin vatandaşa karşı kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu ifade ederek olayın aydınlatılmasını istedi.

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Yaşanan gelişmeler sonrası gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilirken, kamuoyu hem zabıta ekiplerinin müdahalesi hem de kamuoyunda tartışma yaratan görüntüler hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor.

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