Altın fiyatları yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebini artırırken, Fed'in faiz politikası ve ABD doları da piyasaları şekillendiriyor. Altın fiyatları son beş ayda ilk kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

1 7 Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebini artırırken, Fed'in faiz politikası ve ABD doları da piyasaları şekillendiriyor. Altın fiyatları son beş ayda ilk kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 2 7 Altın piyasaları, haftanın son işlem gününe kar satışlarının etkisiyle hafif düşüşle başladı. Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve ABD dolarındaki sert dalgalanmalar, değerli metaller üzerindeki belirleyici etkisini sürdürüyor. 3 7 SON BEŞ AYIN İLK AYLIK KAZANCI YOLDA Güne satış baskısıyla giren spot altın, gün içinde yüzde 0,7 oranında değer kaybederek 4.076,53 dolar seviyesine çekildi. 4 7 Günlük bazda yaşanan bu gerilemeye rağmen altın, haftalık bazda yüzde 0,6 ve ay genelinde yüzde 1,7 değer kazanarak son beş ayın ilk aylık artışını kaydetmeye hazırlanıyor. 5 7 JEOPOLİTİK GERİLİMLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ BESLİYOR Fiyatların yukarı yönlü seyrini destekleyen en önemli unsur ise küresel güvenlik riskleri olmaya devam ediyor. Mısır’ın Domyat limanındaki iki doğalgaz gemisine düzenlenen dron saldırıları, Süveyş Kanalı üzerindeki deniz sevkiyatlarını yeniden riske attı. 6 7 ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik krizler, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesinde kritik rol oynuyor. 7 7 PİYASALARDA FED VE FAİZ BEKLENTİSİ Fed'in son toplantısında politika faizini sabit bırakmasının ardından piyasalar yeni yön arayışına geçti. Piyasalar eylül ayı toplantısında bir faiz artırımı olasılığı toplantı öncesine göre daha düşük olsa da fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan altının cazibesini kısıtlasa da, küresel bazda tırmanan riskler fiyatlardaki sert düşüşleri engelliyor.



