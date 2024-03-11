Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Yıllardır aynı yastığa baş koyduğu ve 3 çocuğunun annesi olan kadını gözünü kırpmadan öldüren şahsın ifadeleri kan dondurdu...

YAYINLAMA
Google News
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren şahsın ifadeleri ise kan dondurdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı. Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.’ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Eşini öldüren Abuzer Y.’nin ağzından çıkan sözler kan dondurdu

Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Eşi Naile Y.’yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözleriyle kan dondurdu. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyorErken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor

Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!

Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!

Fırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyorFırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!
Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!
Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!
İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!
İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!
‘Toplu Sözleşme ikramiyesinin’ iptal edilmesi üzerine, Memur-Sen'den CHP’ye siyah çelenkli tepki!
‘Toplu Sözleşme ikramiyesinin’ iptal edilmesi üzerine, Memur-Sen'den CHP’ye siyah çelenkli tepki!
Son Haberler
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!
Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!
Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!
Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!
Çalışmalar başladı: Kira sözleşmelerinde yeni uygulama yakında gelecek…
Çalışmalar başladı: Kira sözleşmelerinde yeni uygulama yakında gelecek…
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''