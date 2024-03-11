Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!

9 Şubat 2022 tarihinde ailesinin 2. Çocuğu olarak dünyaya gelen Ege Bostancı’ya 23 Aralık 2023 tarihinde SMA Tip 2 Ölümcül kas hastalığı teşhisi kondu.

EGE BEBEK YARDIM BEKLİYOR

23 aylık küçük bir bebekken böyle bir hastalıkla savaşa başlayan Ege Bostancı ve ailesi tedavisinin sadece yurtdışında gen tedavisi ile mümkün olan bu savaşı kazanması için herkesin desteğini bekliyor.

Çorum Valiliği, Çorum il Sağlık Müdürlüğünün ilgili yazısına dayanarak, tedavinin devam etmesi, ilaç kullanımında meydana gelebilecek gecikmenin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı belirtildiğinden ailenin Ege Bostancı adına bankalarda hesap açmasına ve bir yıl süreyle ilgili meblağın toplanıncaya kadar kampanyalar yapmasına müsade ettiği belirtildi. Her geçen gün ölüme yaklaşan Ege Bostancı belkide sizlerin desteği ile hayata tutunacak ve bu ülkeye yararlı bir Türk genci olacaktır.