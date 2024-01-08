Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir işçinin dikkatini çeken yabani sürüngen hayvan donmuş halde bulundu. Sulama işçisi kertenkele gibi görünen sürüngeni hareket etmediğini fark edince ısıtarak hayata döndürdü. Daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayata döndürdüğü sürüngenin Adanada yaşayan Dikenli kelerin olduğunu öğrendi.

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Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!

Adana’dan gelen davetsiz misafir için yetkililere çağrıda bulundu, donmak üzereyken bulduğu dikenli kelerin hayatını kurtardı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana’dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle şaşkına döndü. Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etti. Pekyürek boruların içerisinde sürüngen çıkartarak şantiye sahasında bulunan sobanın yanına götürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra kertenkelenin hareket etmesiyle yaşadığı anlaşıldı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu öğrendi.

Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!
Bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan yaşadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin yaşam alanına geri götürülmesi için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!

“Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum”

Gemerek Kartalkaya Sulama Tesisinde çalışan Şükrü Pekyürek, “Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmada Sivas bölgesinde yetişemeyeceğini öğrendim. Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum” dedi.

Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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