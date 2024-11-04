Ege sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük deprem panik yarattı
Ege Denizi, 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Yayınlanma:
Ege Denizi 5.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD, saat 20.03 sularında yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi, 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Galatasaray borsanında lideri oldu! Spor kulüpleri borsada ne kadar kazandırdı?
Emekli promosyonlarına Kasım düzenlemesi geldi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Doğalgaza zam var mı? Doğalgazda tarife değişiyor, tüketime göre fatura ödeyeceğiz
AFAD, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.
Deprem 6,45 km derinlikte meydana geldi.
Gündem