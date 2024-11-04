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Ege sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük deprem panik yarattı

Ege Denizi, 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Ege sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük deprem panik yarattı
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Ege Denizi 5.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD, saat 20.03 sularında yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi, 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

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AFAD, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.

Deprem 6,45 km derinlikte meydana geldi.

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