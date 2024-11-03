Emekli promosyonlarına Kasım düzenlemesi geldi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kasım ayıyla birlikte, bankaların emeklilere promosyon teklifleri daha belirgin hale geldi. Emeklilerin tercih edebileceği bankalar ve promosyon ödemeleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı.



HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?



Kasım ayında bankaların emekli promosyonları konusundaki teklifleri belirginleşti. Emeklilerin tercih edebileceği bankalar ve promosyonları şunlardır:



Ziraat Bankası: Müşterilere promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında değişmektedir. Bankkart ile harcama yaptığınızda lira kazanabilirsiniz.

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VakıfBank: Promosyon ödemelerinin fiyatları 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 liradan oluşmaktadır. Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere, bankamatik ve kredi kartlarıyla toplamda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı veriliyor.

Yapı Kredi: Banka 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 liralık indirimler sunuyor. Ek olarak, iki yeni fatura talimatına 1.500 lira, 1.000 lira kredi kartıyla harcama yapmaya 1.000 lira ve 500 lira mobil uygulama kullanımına ödül veriliyor.

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Akbank'ta promosyon ödemeleri 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 liradan başlıyor. Her otomatik fatura için 500 lira chip para ödülü ve toplamda 2.500 lira chip para ödülü var.

Albaraka Türk: Banka promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 lira arasında değişiyor. Ek olarak, iki otomatik fatura talimatı için bin lira ve emekli yakınını getirenlere beş yüz lira ödül verilebilir.

Garanti BBVA: Promosyon tutarları 6.250, 10.000, 12.500 ve 15.000 liradır. Ücretsiz limiti aşan nakit çekim ve çeşitli mevduat ve kredi seçenekleri mevcuttur.