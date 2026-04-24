ABD'nin gücü tükeniyor: Çin Tayland'ı artık cepte görüyor

ABD ve İran arasındaki savaşta eritilen askeri stok, Çin’in Tayvan’ı işgali senaryosunda ABD’nin müdahale etmesine engel olacak. Uzman isimlerden Trump ve Hegseth’e kritik uyarılar geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile girdiği savaş, askeri mühimmat stoklarının kritik seviyelerde tükenmesine yol açarak, olası bir Çin müdahalesine karşı savunma planlarını tehlikeye atıyor. ABD'li yetkililer, bu durumun Tayvan'ı savunma kapasitesini zayıflatabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ABD, 28 Şubat'tan bu yana İran ile savaşta 1.000'den fazla Tomahawk füzesi ve 1.500 ile 2.000 arasında hava savunma füzesi ateşledi; bu durum, Pentagon'un stok yönetimini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Mühimmat stoklarının tamamen yenilenmesinin altı yıla kadar sürebileceği belirtiliyor ve bu durum, Tayvan'ı savunmak için acil durum planlarının yeniden ayarlanmasını gerektiriyor. Beyaz Saray ve Pentagon, mühimmat eksikliği iddialarını reddediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile girdiği savaşta harcadığı mühimmat, Washington koridorlarında Tayvan endişesini tetikledi; askeri stokların kritik seviyelerde tükenmesiyle birlikte olası bir Çin müdahalesine karşı savunma planlarının aksayabileceği belirtiliyor. İran ile devam eden askeri gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat depolarında ciddi bir erimeye yol açtı. ABD'li üst düzey yetkililer, bölgedeki operasyonlarda tüketilen mühimmat miktarının devasa boyutlara ulaştığını vurgulayarak, bu durumun yakın vadede Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi senaryosunda Amerika'nın savunma kapasitesini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. WSJ’nin haberine göre, bazı yönetim yetkilileri, acil durum planlarının bu mühimmat açığı nedeniyle tam olarak uygulanamayacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

BİNLERCE FÜZE ATEŞLENDİ

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, 28 Şubat'tan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir mühimmat sarfiyatına sahne oldu. ABD'li yetkililerden edinilen bilgilere göre, ABD, İran'la savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana 1.000'den fazla uzun menzilli Tomahawk füzesi ve Thaad, Patriot ve Standard füze önleme sistemleri de dahil olmak üzere bin 500 ile 2 bin adet kritik hava savunma füzesi ateşledi; ancak yetkililer kesin rakam vermekten kaçındı. Bu devasa tüketim, Pentagon'un stok yönetimini ve küresel savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

STOKLARIN YENİLENMESİ ALTI YIL SÜREBİLİR

Mevcut mühimmat depolarının eski seviyesine getirilmesi sanıldığı kadar kolay olmayacağını vurgulayan yetkililer, bu stokların tamamen yenilenmesinin altı yıla kadar sürebileceğini belirterek, Tayvan'ı savunmak için orduya yönelik olası bir başkanlık emrine hazırlık olarak operasyonel planların ayarlanması konusunda yönetim içinde tartışmaları başlattı. Bu durum, Washington'da savunma sanayi üssüne yapılan yatırımların artırılması ve düşük maliyetli mühimmat üretimine odaklanılması gerektiği yönündeki görüşleri kuvvetlendiriyor.

BEYAZ SARAY VE PENTAGON'DA PANİK HAVASI

Mühimmat eksikliği iddiaları yönetim kademesinde farklı yankı buldu. Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu haberin tüm temel iddiası yanlıştır" dedi. Leavitt açıklamasının devamında, "Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en güçlü ordusuna sahiptir ve hem ülke içinde hem de dünyanın dört bir yanında, vatanı etkili bir şekilde savunmak ve başkomutanın emrettiği herhangi bir askeri operasyonu gerçekleştirmek için fazlasıyla yeterli silah ve mühimmatla donatılmıştır," ifadelerini kullandı.

Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell de benzer bir duruş sergileyerek, ABD ordusunun "Başkanın seçtiği zaman ve yerde operasyonları yürütmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" ifade etti. Parnell, Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bu yana, "ABD ordusunun halkımızı ve çıkarlarımızı korumak için derin bir yetenek cephaneliğine sahip olmasını sağlarken, muharip komutanlıklar genelinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirdik" diye belirtti.

ÇİN PLANLARINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Pasifik'teki ABD birliklerinin komutanı ve olası bir savaşın yürütülmesinden sorumlu olacak Amiral Samuel Paparo, Salı günü Kongre'de verdiği ifadede, İran savaşının ABD birliklerine değerli muharebe deneyimi kazandırdığını ve Orta Doğu'daki operasyonların devamını desteklediğini söyledi. Paparo, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, "Şimdilik, Çin'i caydırma yeteneğimize gerçek bir maliyet getirdiğini görmüyorum" dedi. Ancak bu iyimser tabloya rağmen, mühimmat durumu hakkında bilgi sahibi olan diğer yetkililer, azalmanın Çin ile ilgili planlar üzerindeki kesin etkisine dair ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor.

CSIS RAPORU: SAVUNMA SİSTEMLERİNDE KRİTİK EŞİK

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) yayınladığı bir raporda, azalan mühimmat stoklarıyla ilgili benzer endişeleri dile getirdi. Savaş öncesi envanterlere dayanarak, CSIS, İran'da harcanan mühimmatın Tomahawk stoklarının yaklaşık %27'sini, Jassm'ın yaklaşık %36'sını, SM-6'nın üçte birini, SM-3'ün neredeyse yarısını, Patriot önleyicilerinin üçte ikisinden fazlasını ve Thaad önleyicilerinin %80'inden fazlasını temsil edeceğini tahmin etti. Bu da, füze önleyiciler gibi savunma silahlarında eksikliklerin daha belirgin olduğu anlamına geliyor. Raporun ortak yazarlarından ve CSIS'te kıdemli danışman olan Mark Cancian, "Bu envanterleri yeniden oluşturmamız yıllar alacak" dedi.

ÇİN TEHDİDİ VE TAYVAN SENARYOLARI

ABD istihbarat topluluğu, Pekin'in 2027'de Tayvan'a karşı bir savaş başlatmasının düşük bir ihtimal olduğunu değerlendirse de, Çin'in 2049 yılına kadar adanın tam kontrolünü ele geçirme hedefi baki kalıyor. Çin, 600'den fazla nükleer savaş başlığı, genişleyen kıtalararası balistik füze programı ve devasa insansız hava aracı filosuyla İran'dan çok daha zorlu bir rakip olarak görülüyor. Olası bir çatışmada Çin'in amfibi işgal, ateş gücü saldırısı ve deniz ablukası gibi seçenekleri masada tuttuğu belirtiliyor. Analistler, Çin'in erişim engelleme ve alan kısıtlama stratejisine karşı koymak için devasa bir Amerikan mühimmat stokunun hayati önem taşıdığını vurguluyor.

SAVAŞ ZAMANI KOŞULLARI

Pentagon, mühimmat açığını kapatmak için savunma devlerini üretimi artırmaya zorluyor. ABD'li yetkililere göre, Avrupa ülkeleri için tasarlanan füze önleme sistemlerini de ABD stoklarına yönlendiriyor. Beyaz Saray, Amerikan cephaneliğini yenilemek için savunma sanayi tabanına büyük yatırımlar yapılmasını savunuyor ve Kongre'den 2027 mali yılı bütçesinde kritik mühimmat için 350 milyar dolar onaylamasını istiyor.

Lockheed Martin, Thaad ve PAC-3 Patriot önleme füzelerinin üretimini dört katına çıkaracağını açıklarken, RTX şirketi de Tomahawk ve diğer füze varyantlarının teslimatlarını hızlandıracağını duyurdu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth geçen Kasım ayında yaptığı bir konuşmada, "Amacımız basit: tüm tedarik sistemini savaş zamanı koşullarına göre çalışacak şekilde dönüştürmek" şeklinde konuştu.

TRUMP GÜVEN TAZELEMEYE ÇALIŞIYOR

Tüm bu tartışmaların ortasında Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Amerikan ordusunun gücüne olan güvenini tazeledi. Trump, geçen ay sosyal medyada ABD'ni "neredeyse sınırsız miktarda orta ve üst orta sınıf mühimmata" sahip olduğunu ısrarla belirtti. Trump'ın Salı günü uzattığı iki haftalık ateşkese rağmen, başkan İran nükleer çalışmalarına son verme konusunda bir anlaşma yapmazsa ABD'nin bombalama kampanyasına yeniden başlayabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

ABD DOĞU’DAN ÇEKİLİYOR ENDİŞELER ARTIYOR

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonları desteklemek adına Pasifik bölgesindeki hava savunma ekipmanlarını geri çekmesi, bölgedeki hazırlık durumuna dair soru işaretlerini artırıyor. Güney Kore'den radarların gönderilmesi ve önleme füzelerinin taşınma süreci, stratejik önceliklerin değiştiğini gösteriyor. ABD Kore Kuvvetleri Komutanı General Xavier Brunson, Thaad sistemlerinin Kore'de kaldığını belirtse de, mühimmat sevkiyatının devam ettiği biliniyor.

