Gazze'deki soykırım saldırıları psikolojilerini bozdu: Bir İsrail askeri daha intihar etti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında görev alan 23 yaşındaki İsrail askeri Alex Miller, ABD’nin Miami kentinde intihar etti.

İsrail basını, Miller’in Gazze’de hayatını kaybeden bir arkadaşının ölümünden sonra ağır travma yaşadığını yazdı. Haberde ayrıca, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana onlarca İsrail askerinin intihar ettiği ancak İsrail ordusunun bu ölümleri savaş kaynaklı kabul etmediği ifade edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında görev aldığı belirtilen İsrail askerinin, ABD’nin Miami kentinde intihar ettiği bildirildi.

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haaretz gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki Alex Miller’in Haziran 2025’te Gazze’nin Han Yunus kentinde hayatını kaybeden bir arkadaşının ölümünden büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

SOYKIRIM SALDIRILARINDA GÖREV ALDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, Miller’in daha önce işgal altındaki Batı Şeria’da yaralandığı, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden orduya katıldığı ve Gazze’deki saldırılarda görev aldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHAR İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberde, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana onlarca İsrail askerinin intihar ettiği öne sürüldü. İsrail ordusunun ise terhis sonrası gerçekleşen intiharları savaş kaynaklı ölüm olarak kabul etmediği belirtildi.

CHP Pendik’ten “Mutlak Butlan” Kararına Tepki: Niyazi Güneri’den Sert Mesaj

AHİSİAD Heyeti, Ahilik Kültürünü Sanayi ve Teknoloji Dünyasında Geleceğe Taşıyor…

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı