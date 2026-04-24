CHP'de skandallar bitmiyor! 23 Nisan töreninde çocukların mehter gösterisine sırt döndüler: CHP'de skandallar bitmiyor! 23 Nisan töreninde çocukların mehter gösterisine sırt döndüler, Özel'in açıklaması ise 'pes' dedirtti!

CHP'den Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarına gölge düşüren hareket: CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek tepki gösterdi. Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik hareket büyük tepki gördü.

SİYASİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara il protokolü ile siyasi partiler de katıldı. Kutlamalara katılan Enes Kaan Yılmaz Anaokulu çocuk mehter takımı büyük ilgi görürken CHP ekibi çocuklara sırtlarını dönerek mehteranı protesto etti. CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etmesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük" dedi.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından tepkiyle karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.

"ÇOCUKLARA SIRTINIZI DÖNECEK KADAR MI TÜKENDİNİZ?"

CHP'nin mehter marşı rahatsızlığına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır."

"KENDİ MİLLETİNE SIRTINI DÖNMÜŞ BİR ZİHNİYET BU..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar:

Bildiğimiz CHP! ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle… CHP İyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor.. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık… Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde.

