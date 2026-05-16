  Erdoğan'dan kritik hamle: Trump'ı ikna ederek İran'daki Kürt gruplara müdahale etti

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik planladığı operasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi.

Erdoğan, Kürt gruplar üzerinden bir cephe açılması planını, ABD Başkanı Trump'ı telefonda ikna ederek durdurdu.

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı Kürt grupları kullanarak planladığı operasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik müdahalesiyle durdurulduğu iddia edildi.
Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, terör örgütleriyle bağlantılı unsurların bölgesel güvenlik açısından oluşturacağı risklere dikkat çekerek, Kürt silahlı yapıların operasyonda yer almasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu iletti.

Görüşme sonrası Trump yönetimi, planı yeniden değerlendirmeye alarak, operasyon fikrini askıya aldı. Böylece, İran içinde terör örgütleri üzerinden cephe açılması girişimi, Ankara'nın devreye girmesiyle durdurulmuş olundu.

İsrailli gazeteci ve analist Amit Segal tarafından kaleme alınan analizde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik planladığı ileri sürülen operasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik müdahalesiyle durdurulduğu iddia edildi.

KÜRT GRUPLARI SAHAYA SÜRECEKLERDİ

Analizde, Washington ve Tel Aviv hattında İran'a karşı geliştirildiği öne sürülen senaryolarda, terör örgütleri ve silahlı grupların da sahaya sürülmesinin gündeme geldiği ifade edildi. Söz konusu planda, İran içinde özellikle Kürt gruplar üzerinden bir cephe açılması ve farklı etnik unsurların eş zamanlı hareket ederek Tahran yönetimine baskı kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Segal, hazırlanan senaryonun "uygulanabilirliğinin yüksek görüldüğü" ancak kritik bir diplomatik müdahale ile askıya alındığını öne sürdü.

ERDOĞAN PLANI DUYUNCA TRUMP'I ARADI

Analize göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, terör örgütleriyle bağlantılı unsurların bölgesel güvenlik açısından oluşturacağı risklere dikkat çektiği ve özellikle Kürt silahlı yapıların bu tür bir operasyonda yer almasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu ilettiği aktarıldı.

GÖRÜŞME SONRASI TRUMP YÖNETİMİ PLANI ASKIYA ALDI

Segal, Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Trump yönetiminin söz konusu planı yeniden değerlendirdiğini ve sahada geniş çaplı bir hareketliliğe dönüşebilecek operasyon fikrinin durdurulduğunu yazdı. Böylece, terör örgütleri üzerinden İran içinde cephe açılması yönündeki girişimin Ankara'nın diplomatik müdahalesi sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Trump ve Şi'in anlaşmasında dikkat çeken maddeler: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Sebebi bir yıl sonra ortaya çıktı: Macron'u dünyaya rezil eden tokadın sebebi bakın neymiş?
Dünya bu toplantıya odaklandı: Trump - Şi zirvesi savaşı bitirir mi?
İran'dan dünyaya kafa tutan nükleer tehdit!
ABD-İran savaşında sona geliniyor! İki ülke mutabakata varacak mı?
Trump mücadele mesajı verdi: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Çin'de büyük facia: Fabrikada patlayan havai fişekler ortalığı cehenneme döndürdüı: 21 ölü, 61 yaralı
