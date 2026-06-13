Muharrem İnce'den Ögür Özel'e şok gönderme! Özel, ''Kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor..."

CHP'li Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnce'nin sözlerine Özgür Özel 'Çelişiyoruz' diye cevap verdi.

CHP'li Muharrem İnce, partisindeki mutlak butlan ve grup toplantısı krizlerine ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu.

İNCE'DEN ÖZEL'E SİTEM: BAŞKA TÜRLÜ DAVRANILAMAZ MIYDI?

Mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak ortada bir mahkeme kararı olduğunu vurgulayan İnce, "Buna uymak zorunluluğu var. Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı?" diye konuştu.

Sözlerinin devamında Özgür Özel'e söylenen İnce, "Mesela, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEVAP!

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, "Muharrem Bey'in söylediklerini kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor." diye konuştu.

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"MUHARREM BAŞKAN'IN BAZI SİYASET OKUMALARINDA ÇELİŞİRİM"

"Muharrem Başkan'ın ben bazı siyaset okumalarını beğenirim. Ama bazı siyaset okumalarında da çelişirim." diyen Özel, "Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan, eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız." dedi.

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