  1. Anasayfa
  2. Yerel
Tuzla’da 23 Nisan’da İshakpaşa Parkı açıldı bayram coşkusu kortejle taçlandı

Yayınlanma:
Tuzla Orta Mahalle’de bulunan İshakpaşa Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Tuzla Orta Mahalle’de bulunan İshakpaşa Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Koşu parkuru, yürüyüş yolları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, amfi ve etkinlik alanıyla baştan sona yenilenen park, her yaştan vatandaşa hitap edecek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 23 Nisan kapsamında makamında çocukları ağırladı. Başkanlık koltuğunu küçük Ali Mahir’e devreden Bingöl, “Makamların gerçek sahibi çocuklardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamları asıl sahiplerine bıraktık.

Yeni başkanımız Ali Mahir’in ilk talimatı: yeni spor malzemeleri. Onların hayalleri, bizlerin hedefidir. Tuzla’mız için çok çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Bingöl, günün bir diğer programında ise Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Bingöl, törende Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner ile bir araya geldi.

“HEM BAYRAMIMIZIN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ HEM DE İSHAKPAŞA PARKI’NI AÇIYORUZ”

İshakpaşa Parkı’nın açılışında konuşan Başkan Bingöl, 23 Nisan’ın sadece Türkiye için değil, dünya için de çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğuna dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve ulusal egemenliğin yıl dönümünde böyle anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini söyleyen Bingöl, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Bugün hem bayramımızın sevincini paylaşıyoruz hem de yenilediğimiz İshakpaşa Parkı’nı hep birlikte açıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN YATIRIM ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR”

Göreve geldikleri günden bu yana çocuklar ve gençler için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Bingöl, eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda destek verdiklerini belirterek, “Tuzla’nın çocuklarına değer diyoruz. Beslenmeden kantin kartına, üniversite desteğinden sınav ücretlerine kadar evlatlarımızın her anında yanındayız. Onların nefes alacağı, sosyalleşeceği alanları artırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, aslında ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERDEN BİRİNİ DAHA YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Orta Mahalle’de uzun süredir ihtiyaç duyulan bir sosyal yaşam alanını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bingöl, parkın yenilenme sürecini de anlattı. İshakpaşa Parkı’nın eski ve yıpranmış bir alan olduğunu söyleyen Bingöl, mahalle sakinlerinin sahile ulaşmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “Orta Mahalle’ye de Tuzla Sahil kadar kaliteli, büyük parklar yapacağız demiştik. Bugün verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“TUZLA’NIN HER MAHALLESİNE AYNI DEĞERİ VERİYORUZ”

Parkta yürüyüş yolları, koşu parkuru, dinlenme alanları, oturma duvarları, tribünler, çocuk oyun grubu, küçük ve büyük halı sahalar, basketbol sahası, fitness alanı, amfi ve etkinlik alanı, akrilik zeminli spor sahaları bulunduğunu kaydeden Bingöl, altyapı çalışmalarına da değindi. Otomatik sulama sistemi kurulduğunu, güvenlik için 13 kamerayla donatıldığını ve afet anlarında kullanılmak üzere mobil WC altyapısının hazır hale getirildiğini söyledi. Bingöl ayrıca cami çevresi, PTT hizmet alanı ve mahalle içi bazı eksiklerin de giderildiğini ifade ederek, “Adil ve eşit hizmet anlayışımızla Tuzla’nın her mahallesine aynı değeri veriyoruz” dedi.

KORTEJ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Çocuk Festivali Korteji ise günün son etkinliği oldu. Gençlik Gemisi önünden başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

HABERE YORUM KAT