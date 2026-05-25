Rusya Ukrayna'yı geliştirilmiş füzeleriyle vurmaya devam ediyor: Bilanço ağır!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesislerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadesine yer verildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

RUS ORDUSU, UKRAYNA'DA 3. KEZ OREŞNİK FÜZESİ KULLANDI

Rusya, Kasım 2024’te Kiev’in Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına cevap olarak Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve sanayi kompleksine Oreşnik füzeleriyle saldırdı.

Geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutuna yönelik saldırının ardından 9 Ocak’ta Ukrayna’nın Lviv şehrindeki hedefleri Oreşnik füzeleriyle ikinci kez vuran Rus ordusu, dün gece de Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrindeki hedeflere yönelik Oreşnik balistik füzelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna’ya saldırdı.

MENZİLİ AVRUPA’NIN TAMAMINA ULAŞABİLİYOR

Rusya, Oreşnik’in orta menzilli bir balistik füze olduğunu ve 3 bin ila 5 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylüyor.

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, füzenin “Avrupa’nın tamamındaki hedefleri” vurabilecek kapasitede olduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın müttefiklerinden Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ise Oreşnik sistemlerinin Belarus’a konuşlandırıldığını açıklamıştı. NATO’nun doğu sınırında yer alan Belarus’taki bu konuşlandırmanın ardından Moskova, füzenin “aktif görev”e geçtiğini duyurdu. Ukrayna’ya göre füze, Rusya’nın güneyindeki Volgograd kenti yakınlarındaki Kapustin Yar üssünden fırlatılıyor.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

Putin, Oreşnik’in “düzinelerce savaş başlığı” taşıyabildiğini söylemişti. Rus lider, füzenin nükleer başlık kullanılmadan da büyük yıkım yaratabileceğini savunuyor. Askeri uzmanlara göre Oreşnik sistemi nükleer savaş başlığı taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

Putin, füzenin yarattığı ısının “Güneş yüzeyine yakın sıcaklıklara” ulaşabildiğini öne sürerek, “Patlamanın merkezindeki her şey parçacıklara ayrılır, adeta toza dönüşür.” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını belirterek, "Maalesef ölenler de var." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, devlet kurumlarının yardıma muhtaç sivillere her yerde destek sağladığına dikkati çekerek, "Günün başından itibaren en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var." diye konuştu.

Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." dedi.

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASININ PENCERELERİ KIRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirten Sybiha, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaştı.

Kurban bayramında hava nasıl, bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

CHP yangın yeri! Saflar netleşiyor: Parti bölündü, kim kimi destekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti!