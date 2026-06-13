Türk yargısından kaçamadılar: Ulusal ve Kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen titiz operasyonlar ve uluslararası iş birlikleri neticesinde, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplamda 90 suçlunun farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan firari suçlulara yönelik yürütülen kararlı mücadeleye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda daire başkanlığının koordineli çalışmasıyla büyük bir başarıya imza atıldı.

Farklı suçlardan aranan ve aralarında Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi 16 farklı ülkede gizlenen 90 şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ SUÇLU GETİRİLDİ?

Gürcistan: 58 şahıs

Almanya: 12 şahıs

Bulgaristan: 3 şahıs

Yunanistan: 3 şahıs

Hollanda: 2 şahıs

KKTC: 2 şahıs

Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna: 1'er şahıs

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KIRMIZI BÜLTENLİ VE ULUSAL ARAMALI FİRARİLER KISKIVRAK

Bakanlık, Türkiye'ye paketlenerek iadesi sağlanan şahısların statülerini ve isimlerinin baş harflerini de tek tek yayımladı. Buna göre;

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan (42) Şahıs: S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ.

Ulusal Seviyede Yakalama Kararı Bulunan (48) Şahıs: G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G.

ADETA İĞNE İLE KUYU KAZILDI

Yurt dışına kaçarak adaletten kurtulabileceğini sanan firarilerin izi, Türk emniyetinin özel birimlerince adeta iğneyle kuyu kazılır gibi takip edildi. Operasyonun arka planında; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları yer aldı. İlgili ülkelerin yerel kolluk birimleriyle eş zamanlı ve anlık istihbarat paylaşımı yapılarak operasyonlar başarıyla tamamlandı.

BAKANLIKTAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR MESAJI

Büyük operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı, sürece katkı sunan tüm kahramanları unutmadı. Bakanlık açıklamasını şu teşekkür mesajıyla noktaladı: "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

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