ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!

ABD'li bir grup araştırmacılar bebek mamalarına karşı yaptığı araştırmalarda önemli bulgular elde ederek, bir gerçeği ortaya çıkardı.

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ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!

ABD'li bir grup araştırmacılar bebek mamalarına karşı yaptığı araştırmalarda önemli bulgular elde ederek, bir gerçeği ortaya çıkardı.

ABD'de yapılan bir araştırmada marketlerde satılan bebek mamalarının üçte ikisinin beslenme önerilerine uymadığı ve beslenme gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı. Ayrıca değerlendirilen ürünlerin hiçbirinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kılavuzlarında yer alan tanıtım önerilerine uymadığı da ortaya çıktı.

ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!

Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ABD'de satın alınabilen 651 bebek maması ürünü, besin kalitesi açısından değerlendirildi. George Küresel Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, test ettikleri ürünlerin yüzde 70'inin yeterli protein seviyesi içermediğini, yaklaşık yarısının ise günlük şeker ihtiyacını aştığını tespit etti.

ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!

Ayrıca, ürünlerin dörtte biri önerilen kalori ihtiyacını karşılamıyor ve yüzde 20'si önerilen sodyum seviyelerini aşıyordu.

ABD'li araştırmacılar ciddi gerçeği ortaya çıkardı: Bebek mamalarına dikkat!

Kaynak: SABAH

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