İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'

Uzun zamandır Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, neden görüşmüyor ne zaman görüşecek tartışmaları devam ederken, dün yapılan sürpriz görüşme sonrası nelerin konuşulduğu merak edilmeye başlandı. Görüşme ile ilgili imamoğlu'ndan detaylı açıklamalar geldi işte o açıklamalar.

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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"GÖRÜŞMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL"

"Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşme, sohbettir. Birbirine sevgisi, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldir. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Sayın Selvi Hanım'ın çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. İnanın özeti olduğu gibi tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyiniz lütfen."

"NİYE GELMESİN GELMESE YANLIŞ OLUR"

Ziyaretlerin devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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