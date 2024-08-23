Evinde düşerek ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı: Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın işte son durumu!

Baltalimanı'ndaki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu.

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Evinde düşerek ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı: Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın işte son durumu!

Baltalimanı'ndaki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu.

Birkaç gün önce Baltalimanı'ndaki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Reha Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın durumuyla ilgili yeni bir gelişme var.

Evinde düşerek ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı: Yoğun bakımda olan Reha Muhtar'ın işte son durumu!

Televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili haber geldi.

UYANDIRILDI

Günlerdir yoğun bakımda olan Reha Muhtar, tedavisi için birkaç gündür uyutuluyor. Muhtar'ın tedavi gördüğü hastaneden alınan bilgiye göre ünlü isim bugün uyandırıldı ve durumu stabil. Usta sanatçının ne zaman kendine geleceği ise bilinmiyor.

Kaynak:Haber7

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