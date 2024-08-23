Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!

Heyecanla beklenen memurluk sınavı KPSS Lisans sonuçları açıklandı. 2024 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı.

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Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!

Heyecanla beklenen memurluk sınavı KPSS Lisans sonuçları açıklandı. 2024 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Memur olabilme hayaliyle sınava giren ve sonuçların açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirmişti.

Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!
2024 KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirmişti. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler sonuç sorgulama adresinden KPSS lisans sonuçlarını öğrenebilecek.

Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS lisans takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. KPSS lisans sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

Kaynak: Haber7

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