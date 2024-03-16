ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu

Mal varlığı açıklamasını ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş başlatmıştı. Mansur Yavaş’ın ardından adaylardan biri olan Altınok açıklama yaptı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mal varlığını tek tek paylaştı.

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MAL VARLIĞIM HELALDİR

Parsel parsel arsa arsa paylaştığı mal varlığı ile görenler hayrete düştü. Adeta Ankara’nın büyük çoğunluğuna sahip olan Altınok’un “mal varlığı çoğalmamış hatta azalmış” çıkışı da tepki çekti.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABB Başkan Adayı Turgut Altınok tüm mal varlığını açıkladı. Altınok yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir.”

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Miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alması dikkat çekti.

ŞİRKET ÜZERİNE KAYITLI MAL VARLIĞI

Turgut Altınok ayrıca şirketine ait kayıtlı mal varlığını da gözler önüne serdi. Tamamen şeffaf olduğunu aktaran Altınok şunları söyledi;

“Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır.

Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır.”

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