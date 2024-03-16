Tarık Balyalı, İftar programında Sivas Suşehri Polat Deresi Derneği üyeliyle ile bir araya geldi

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı, Pendikliler ile iç içe Ramazan programını sürdürerek Ramazan’ın 4. Günü yine sahadaydı. Öğlen saatlerinde Çamçeşme’de Pazar ve esnafı ziyaret eden Balyalı, iftarı da o bölgede bulunan Sivas Suşehri Polat Deresi Derneği’nde açtı.

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Tarık Balyalı, İftar programında Sivas Suşehri Polat Deresi Derneği üyeliyle ile bir araya geldi

“İftar vakti siyaset olmaz. Umarım Ramazan ülkemize dirlik, sağlık ve mutluluk getirir” sözleriyle büyük alkış toplayan Balyalı’ya yine Pendiklilerden ilgi büyük oldu. Daha sonra teravih için Kaynarca’da Bademlik Camii’ne geçen Balyalı, teravih namazını bu camide kıldı. Avluda vatandaşlarla sohbet eden Balyalı’nın cami eşrafı ile kurduğu sıcak ve samimi diyaloglar gözlerden kaçmadı.

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"YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇ BİR ŞEYİ ŞU KİTAPCIĞIMIZA KOYMADIK"

Teravih namazı sonrası Kaynarca Bölgesinde esnafı ve kıraathaneleri ziyaret eden Balyalı, kendisine yöneltilen soruları da büyük bir içtenlikle yanıtladı. “Projelerimizi hazırlarken ayağımızın yere basıyordu. Yapamayacağımız hiçbir şeyi bu kitapçığa koymadık. Hepsi de Pendiklinin derdine derman olan, kolayca yapılabilecek, naif projeler. Seçildiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey bu kitapta yok” sözleriyle de ne kadar özgüvenli olduğunun altını çizdi.

Sahuru yapmak Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne doğru yola çıkan Balyalı’nın ardından konuşan bazı vatandaşlar ise kendisini sahada görmeye artık alıştıklarını ve Balyalı’yı artık adeta kendilerinden biri gibi gördüklerini vurguladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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