A Milli Takım, Portekiz’e diş geçiremedi: Türkiye, ikinci maçında 3-0 mağlup oldu

F Grubunda saat 19’da Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maç 0-0 iken iyi direnç göstermesine karşın bireysel hatalarla gollere engel olamadı.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki müsabakada Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı. Bu sonuçla Portekiz grupta 6 puanla liderliğe yükselirken, Ay-Yıldızlı ekibimiz 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

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A MİLLİ TAKIM SON MAÇINI ÇEKYA İLE OYNAYACAK

A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg’daki Volkspark Stadyumu’nda TSİ 22.00’de Çekya ile karşılaşacak. F Grubu'nda bugün Hamburg'da oynanan maçta ise Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

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