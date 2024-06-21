Acun Ilıcalı'dan Batshuayi'ye gönderme: "İsteseydik onu takımda tutardık"

Fenerbahçe ile ilgili olarak Acun Ilıcalı, "Batshuayi'yi Tutabilirdik Ama Farklı Bir Yol İzledik" dedi.

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Acun Ilıcalı'dan Batshuayi'ye gönderme: "İsteseydik onu takımda tutardık"

Fenerbahçe'nin futbol kulübü sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin santrfor transfer stratejisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda yeni bir strateji belirlediklerini söyledi. Arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık, dedi.

Fenerbahçe taraftarları bu açıklamadan oldukça etkilendi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi, dikkatleri üzerine çekti. Bununla birlikte, kulüp transfer döneminde farklı bir yaklaşım uygulamaya karar verdi.

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Acun Ilıcalı tarafından yapılan bu açıklamalar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için yapacağı transfer planları hakkında büyük bir endişe yarattı. Yeni transferlerin takıma nasıl katkıda bulunacağını taraftarlar dört gözle bekliyor.

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