81 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 664 kişi 'Mercek-27' operasyonu ile yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı: 81 ilde silah kaçakçılarına operasyon yapıldı. 664 kişi 'Mercek-27' operasyonu ile yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir haftada 81 ilde silah kaçakçılarına düzenlenen 'Mercek-27' operasyonlarında, bin 664 şüphelinin yakalandığını, 2 bin 274 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-27” operasyonlarında 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini ve bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-27” operasyonları düzenlendi.

HALKA AÇIK ALANLARDA VE YOL ARAMALARINDA ELE GEÇİRİLDİ!

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bin 100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silah ele geçirildi.

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BİN 664 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlar sonucu bin 664 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suçla mücadelede önleyiciliğe dikkati çekerek, “Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da ‘önleyicilik.’ Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, ‘ruhsatsız silaha’ karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber7

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